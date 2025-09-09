In pensione il Commissario Francesca Dell’Olio, punto di riferimento per la legalità nel territorio

"Mi associo ai ringraziamenti del Questore della provincia Bat, dott. Alfredo Fabbrocini, per la carriera della dott.ssa Francesca Dell'Olio che oggi giunge al termine per raggiunti limiti di età". Debora Ciliento, assessore regionale, saluta così il commissario della Polizia di Stato che in tutti questi anni è stata un punto di riferimento per la provincia e i suoi colleghi.



"Grazie alle sue competenze e professionalità, il commissario Dell'Olio ha portato avanti una brillante carriera - dice Ciliento - che ha messo al servizio dei cittadini. La ringrazio personalmente per la disponibilità che ha sempre mostrato e per l'attenzione alla legalità. L'occasione mi è utile per ringraziare lei del lavoro svolto finora e tutti i suoi colleghi per continuare a essere un presidio di sicurezza".