In Villa col risciò: pericolo domenica sera per i visitatori

Si è introdotto indisturbato, sotto lo sguardo stupito dei passanti, senza che nessuno provasse a bloccarlo. È accaduto nella serata di domenica in Villa Comunale: un risciò con alla guida due persone, probabilmente non tranesi e quindi all'oscuro delle regole vigenti, è entrato nel giardino comunale senza che il custode provasse a fermarli all'ingresso, cogliendo di sorpresa i presenti che non riuscivano a spiegarsi come fosse possibile una cosa del genere. Il risciò ha percorso i viali in lungo e in largo per poi uscire come se nulla fosse dall'ingresso principale.