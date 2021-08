Inaugurata a Trani la mostra "Sinergia d'arte"

Inaugurata ieri la prima mostra collettiva, presso la Galleria Internazionale Belmondo: "Sinergia d'arte" vuole presentare lo spirito dell'espressione sinergica dell'arte, in particolare la pittura.Gli artisti pugliesi offrono in queste opere il loro sguardo su questa epoca che cambia.Installazioni, quadri, opere e linguaggi personali con cui potremmo dire di poter inaugurare una Settimana della Bellezza, un dono prezioso per la città di Trani.La gratuità è finalizzata a offrire il gusto del bello, un primo passo dell'artista che offre il suo talento per il gusto supremo del bene.Sono 18 gli artisti: Carmine Rosselli e Antonio Di Gregorio che seguono anche la direzione della mostra, Fonte Detullio, Paolo Scarola, Antonietta Frana, Michelina La Rossa, Umberto Colapinton, Vincenzo Posa, Saverio Guglielmo, Teresa Piccolo, Teresa Di Renzo, Nicola Nuzzolese, Enzo Arpaia, Sabrina Princigalli, Teresa Inchingolo, Anna Minervino, Ciro Longo."Vi aspettiamo per stringere legami e sentirsi immersi insieme nel cerchio incantato dell'amicizia", scrivono gli organizzatori. La Galleria resterà aperta per la mostra dalle ore 18.00 alle 22.00 tutti i giorni dal 23 a domenica 29 agosto.