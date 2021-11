Inaugurata la prima biblioteca di genere della città di Trani

Bottaro: «La lettura strumento più efficace per formare le nuove generazioni al rispetto della diversità»

La lettura rappresenta lo strumento più efficace per formare le nuove generazioni al rispetto della diversità e per combattere le discriminazioni.

Nasce così l'idea della donazione pubblica di biblioteche di genere: una in ogni scuola della città, per favorire nei ragazzi un atteggiamento positivo al cospetto di differenze individuali e culturali, comprese quelle relative all'orientamento sessuale e all'identità di genere».

È stata inaugurata questa mattina, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, la prima biblioteca di genere della città di Trani presso la scuola de Amicis.«In questo 25 novembre - è stato il commento del sindaco Bottaro - abbiamo pensato ad un'iniziativa concreta per sottolineare il nostro impegno per promuovere un'educazione alle differenze ed alla pluralità.