Inaugurata stamani la nuova TAC al Presidio Territoriale di Assistenza di Trani

Oggi, venerdì 28 marzo, è stata presentata la nuova Tac della unità operativa di Radiologia del Presidio Territoriale di Assistenza di Trani, diretta dal dottor. Il nuovo strumento garantirà anche più velocità e precisione con l'ausilio dell'intelligenza artificiale senza dimenticare il risparmio sull'utilizzo dei mezzi di contrasto. Vantaggi per i pazienti e vantaggi per l'azienda sanitaria che ha concluso l'aggiornamento tecnologico su tutto il territorio dell'Asl BT grazie a fondi PNRR, in questo caso oltre 500 mila euro. Possiamo dire di aver completato un processo molto importante di innovazione tecnologica in quanto si chiude oggi tutti gli investimenti legati al PNRR, quindi alla missione proprio dedicata al rinnovamento tecnologico."E' una apparecchiatura altamente performante che utilizza tutti i vantaggi garantiti dall'intelligenza artificiale - dice il dottor- e che ci consente di ottenere risultati estremamente precisi in un tempo sempre più limitato e soprattutto con una riduzione considerevole dei mezzi di contrasto, fino al 30-50% in meno. Questo è evidentemente un vantaggio per i pazienti, ma riduce anche i costi dell'esame".La nuova TAC garantisce, grazie agli strumenti di intelligenza artificiale, una automazione dell'intero flusso di lavoro e questo contribuisce a mantenere elevato il livello delle prestazioni, indipendentemente dall'esperienza dell'operatore. Le caratteristiche tecniche della nuova apparecchiatura garantiscono un contrasto elevato dello iodio per immagini estremamente nitide, anche in vasi distali piccoli: questo consente una riduzione importante del mezzo di contrasto necessario.Inoltre l'apertura del gantry è di 82 centimetri, il valore più alto in commercio: questo consente il più facile accomodamento anche di pazienti bariatrici o di pazienti con macchinari di monitoraggio annessi."Siamo molto soddisfatti - diceDirettrice Generale Asl Bt - questa è una TAC molto performante che darà nuovo slancio a una Radiologia già all'avanguardia e che può contare sul lavoro di professionisti competenti e preparati: li ringrazio per l'importante lavoro che svolgono sul territorio. Con la presentazione di oggi si chiude il capitolo PNRR dedicato alle grandi apparecchiature ospedaliere che ci ha permesso di rinnovare le grandi macchine e di avere oggi strumenti fortemente innovativi"." Una delle eccellenze sanitarie del territorio, riconosciuta anche a livello regionale, è l'unità operativa di radiologia del PTA tranese - ha detto il dott.Direttore Sanitario della Asl Bt - che è uno dei luoghi su cui l'Asl e la Regione stanno puntando tanto. L'assistenza territoriale non può infatti prescindere dai presidi come quello di Trani, che subirà ancora importanti lavori e trasformazioni nel prossimo futuro, un modello che ora sta prendendo piede anche in altre regioni italiane. Il PTA veramente è fondamentale, è un esempio perché se adesso in Emilia Romagna si stanno adeguando e stanno facendo strutture simili a questa, vuol dire che questa è un passo avanti. Il cittadino non ha bisogno del ricovero, il cittadino vuole essere curato, vuole avere la prestazione e possibilmente vuole essere curato a casa, quindi questo è un esempio ottimo per la sanità non solo della BAT, ma di tutta la Regione Puglia"