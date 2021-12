Incanto al Polo Museale la sera di Santo Stefano con le voci di Mara Mirra e Brian Lucas

Social Video 2 minuti Concerto al Polo Museale di Trani

Grande successo ieri sera per il concerto organizzato dalla Fondazione Seca di Trani nella corte del Polo museale, in un Palazzo Lodispoto vestito dalle luci del Natale.Brian Lucas e Mara Mirra hanno conquistato il pubblico con le loro voci, quella soul, calda e profonda di Brian e quella dolcissima e allo stesso tempo decisamente graffiante di Mara.Il concerto si è snodato per due ore e mezza tra canti natalizi e pezzi del repertorio classico, impreziosito dall'accompagnamento del gruppo composto da batteria, basso, sax e pianoforte.L'evento gratuito, parte della rassegna Sere d'Incanto, si è realizzato grazie alla collaborazione con Fondazione Seca e Universo Salute Opera Don uva e con il sostegno del Comune di Trani e la Master Coop Alleanza 3.0, gruppo Tatò Paride.