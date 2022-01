Incendio in un appartamento in via Tolomeo, solo danni a cose ma nessun ferito

Solo tanto spavento ma nessun ferito nell'incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 27 gennaio, in un appartamento al quinto piano in via Tolomeo. A causa di un corto circuito ad una presa elettrica, una tenda ha improvvisamente preso fuoco e le fiamme hanno iniziato in poco tempo a bruciare tutti gli oggetti lì attorno. I proprietari erano, invece, fuori casa e sono arrivati qualche istante dopo.Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco oltre una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi del caso. L'incendio è stato domato tempestivamente dai soccorritori scongiurando conseguenze ben più gravi, evitando che le fiamme potessero raggiungere l'intero appartamento.