Incendio in un locale di piazza Marinai d'Italia: non era ancora stato inaugurato

Non era ancora stato inaugurato e oggi, 23 luglio, è stato protagonista di un incendio. Un locale di piazza Marinai d'Italia, sul lungomare di Trani, ha preso fuoco nel tardo pomeriggio di oggi.Le cause delle fiamme sono ancora in fase di verifica, sembrerebbe, tuttavia, che a provocarle sia stato un guasto tecnico. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, oltre alla polizia municipale e di Stato.