Incidente in zona Boccadoro, deceduto un 66enne tranese

Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi, fin dal momento in cui i vigili del fuoco avevano tirato fuori il corpo incastrato nelle lamiere della macchina, e così è deceduto nella notte l'uomo di 66 anni rimasto coinvolto nell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì 21 agosto in zona Boccadoro. L'impatto tra le due auto è stato violentissimo, tanto da rendere necessario l'intervento dei pompieri per disincastrare il 66enne tranese e la sua compagna, anche lei trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Barletta dal personale del 118. La donna, però, sembrerebbe non essere in pericolo di vita seppur ricoverata e tenuta sotto costante osservazione.L'incidente, avvenuto intorno alle 23.30 sulla ex strada statale 16 tra Trani e Barletta, sembrerebbe esser stato causato dal conducente dell'altra autovettura coinvolta, un uomo sempre di Trani che, da quanto si apprende da fonti investigative, è stato sottoposto al test alcolemico.Per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e stabilire le eventuali responsabilità, stanno lavorando gli agenti della Polizia di Stato di Trani.