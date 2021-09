Incidente sul lungomare: coinvolti una moto con due persone e un automezzo

Sul posto due ambulanze e polizia per accertare la dinamica dell'accaduto

Pare che perdendo il controllo il conducente di una moto si sia schiantato contro un automezzo parcheggiato, ma la dinamica è in realtà ancora da accertare : è accaduto intorno alle 13 sul lungomare Cristoforo Colombo.Sul posto sono giunte due ambulanze a prestare soccorso oltre che un' auto dei Carabinieri per effettuare i rilievi del caso.I due passeggeri a bordo della moto erano entrambi provvisti di casco, non se ne conoscono al momento le condizioni