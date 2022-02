Incidente sulla 16 bis tra due veicoli: lunghe code, soccorsi del 118

Forse è stato il restringimento della sede stradale a una sola corsia unito all'asfalto bagnato l'origine dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 27 febbraio, allo svincolo Trani Sud in direzione nord, sulla strada statale 16 bis. In seguito all'impatto dei due veicoli coinvolti nel sinistro, essendo la strada in quel tratto in un unico senso di marcia, si sono formate lunghe code.L'incidente aveva causato problemi da principio per via dei pezzi dispersi nell'impatto da una delle due macchine, prima che l'area fosse messa in sicurezza e delimitata dalle forze dell'ordine accorse sul posto insieme al 118.