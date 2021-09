Incidente sulla 16bis, lunghe code e traffico rallentato in direzione Bari

Il sinistro tra due auto in zona Boccadoro

Rallentamenti e disagi alla circolazione questa mattina sulla 16 bis, in direzione Bari, a causa di un incidente stradale verificatosi ad altezza Trani-Boccadoro. Il sinistro che ha visto coinvolte due auto ha causato code per un chilometro e mezzo. Non sembrerebbero esserci feriti gravi. Sul posto sono intervenuti il 118 e Polizia locale.