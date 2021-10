"Incivile, lo stallo per disabili non si occupa!": la rabbia sul finestrino di un'auto da ieri sera in uno spazio riservato

Qui non è questione di violare un divieto del codice della strada: ma, molto più gravemente, di creare problemi a chi non ha l'opportunità- dovendo parcheggiare evidentemente sotto casa, visto che lo stallo è anche numerato- di farsi il giro dell'isolato, magari più volte, e cercare un posto per l'auto anche lontano, tanto qualche passo in più cosa vuoi che sia.E invece per chi richiede che vengano riservati questi spazi, evidentemente quei quattro passi , che finiscono per essere ben di più, sono un grosso problema, una barriera ulteriore alla barriera che le proprie condizioni fisiche creano.Questa automobile è parcheggiata da ieri sera in via Firenze sul posteggio riservato a disabili e qualcuno ha , senza mezzi termini, insultato con l'accusa grave di inciviltà chi si è tranquillamente infischiato di creare dei problemi al destinatario dello spazio.Non sappiamo se sia il diretto interessato, qualcuno per lui o magari un cittadino qualsiasi che non tollera queste azioni , appunto, di inciviltà.Sicuramente incuriosisce il mancato intervento di vigili - se non addirittura di un carro attrezzi- dopo una intera nottata e buona parte della mattinata, vista la celerità in cui normalmente non si fa in tempo a parcheggiare la propria auto in una zona di divieto, anche senza causare problemi di accesso o circolazione e prodigiosamente appare il bel fogliettino ripiegato sul parabrezza.Potrebbe anche darsi che la multa ci sia stata, non è dato sapere, ciò non toglie che quella automobile non dovrebbe essere lì, a impedire un diritto e una libertà fondamentale, quella di muoversi autonomamente pur essendo portatori di disabilità.