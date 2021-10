"Insieme si può": venerdì 29 in Villa Comunale la Giornata dello Sport paraolimpico

Presentata questa mattina nella Sala Tamborrino a Palazzo di Città la "Giornata dello sport paralimpico" in programma a Trani venerdì 29 ottobre. All'incontro erano presenti Giuseppe Pinto, presidente del Comitato Paralimpico pugliese, il sindaco Amedeo Bottaro, il consigliere regionale Debora Ciliento ed il presidente del Consiglio comunale Giacomo Marinaro. L'appuntamento tranese, tappa provinciale per la Bat, rientra nel calendario del tour regionale delle sei "Giornate dello sport paralimpico-Insieme si può" per il progetto "Scuola, Sport e Disabilità", promosso e realizzato dalla Regione Puglia, dal Comitato Italiano Paralimpico Puglia, dall'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e dall'Università di Foggia.Venerdì 29, nella Villa Comunale, fin dalle 8.30 oltre 350 studenti provenienti da diverse scuole cittadine avranno modo di cimentarsi con ben 16 discipline paralimpiche, seguiti da 60 tecnici: negli spazi allestiti per l'occasione conoscere e sperimentare vari sport paralimpici, dal tennis tavolo al badminton, all'atletica leggera, dalla pesistica al ciclismo, dal calcio balilla al pararowing.