Internalizzazione dei lavoratori del 118: la volontà espressa dalla Asl Bt in una delibera

E' stato avviato l'iter per la internalizzazione dei "lavoratori addetti al trasporto dei pazienti per il 118", attraverso la SanitaService: la delibera della Asl Bt, anche se arriva quasi per ultima nella Regione Puglia, esplicita in questa direzione una chiara volontà, e in sede di formulazione dell'atto di indirizzo dispone l'affidamento "in house" del servizio 118, subordinandone naturalmente l'affidamento "alla preventiva valutazione sul piano della sostenibilità organizzativa e della congruità economica dell'offerta che Sanitaservice Srl dovrà formulare".Una volontà espressa nella delibera del 3 marzo scorso della Direzione Generale della Asl Bt, che significa un importante passo avanti per la situazione del personale del 118 della Asl Bt, che dovrebbe dunque passare alla SanitaService, rendendo in qualche modo giustizia a tutti quei lavoratori del settore che nella nostra provincia in tutti questi anni hanno svolto un servizio essenziale e fondamentale nel sistema sanitario regionale, con senso del dovere e pur in assenza di certezze per il futuro.Con questa delibera, la Asl Bt da seguito alla volontà politica della Regione Puglia, che attraverso anche alcune circolari aveva invitato i direttori generali a porre in essere gli atti utili all'internalizzazione dei lavoratori del servizio emergenza urgenza del 118.Ora stringono i tempi per la concretizzazione: l'Amministratore Unico di Sanitaservice Srl deve provvedere entro 30 giorni alla formulazione di un'offerta tecnica ed economica, oltre che di sostenibilità sul piano organizzativo, del servizio che si intende affidare in house (cioè il 118).In particolare si tratta di "attività di trasporto dei pazienti nell'ambito del Servizio 118 – Rete Emergenza-Urgenza nonché di trasporto dei pazienti da e verso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate" quali, ad esempio, le strutture oncologiche e di dialisi";I sindacati di categoria già esprimono soddisfazione, e auspicano tempi ristretti per il concretizzarsi dell'iter avviato.