International Yoga Day: domenica lo yoga itinerante nelle piazze di Trani

Domenica 19 giugno alle ore 10.00 anche a Trani, in un percorso suggestivo che si incastonerà nella Bellezza della Città e del suo mare, a partire dalla Galleria internazionale Belmondo (in via Mario pagano, nei pressi di piazza della Repubblica) e fino a piazza Duomo, si festeggerà l'International Yoga Day.In questa festa internazionale dello Yoga, festeggiata in tutto il mondo, la città respirerà asana e pranayama e il suono delle campane tibetane avvolgerà le piazze storiche di Trani.L'evento organizzato dal centro olistico Abha di Stefania Bucci ha lo scopo di diffondere e rendere accessibile a tutti i benefici dello yoga sulla salute fisica, mentale ed emotiva.La mattina sarà così organizzata: una pratica di vinyasa flow yoga dalle ore 10.00 alle ore 11.00; di seguito verranno attraversati alcuni punti storici della città come Piazza Quercia, la Cattedrale e il nostro Castello Svevo con delle posizioni, chiamate asana, di Yoga.Dopo l'itinerario yogico, si ritornerà in galleria internazionale Belmondo per concludere la mattinata con una borsa - gadget donata da Abha centro olistico e un "ristoro" con prodotti tipici da forno tranesi offerti dal Panificio Sant'Antonio.L'evento è aperto a tutti, anche a curiosi, scettici e persone alla prima esperienza.Per partecipare a questa giornata di benessere si può prenotare al numero 366 9909868 con una piccola quota di partecipazione o direttamente presso le pagine social di Abha centro olistico.