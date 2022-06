“Io canto ancora… a Trani”: Nico Battaglia sconfigge la malattia e torna sul palcoscenico

Domenica 12 Giugno, dalle 18, presso la Comunità Evangelica "Pieno Vangelo", di recente trasferitasi nella splendida nuova sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 81, si esibirà il cantautore tranese Nico Battaglia.Autore prolifico di numerosi inni e canzoni di musica gospel, Nico ha calcato, durante la sua giovane vita, il palcoscenici di numerosi teatri nazionali e internazionali, guidando con la sua voce e chitarra incontri di preghiera e adorazione in vari contesti cristiani, riscuotendo elogi e ammirazione, anche da coloro che non si professano credenti.Una carriera di successo insomma, che però qualche anno fa all'improvviso si è momentaneamente fermata, quando una mattina, davanti a uno specchio, Nico nota di avere una macchia sulla lingua. Si trattava purtroppo di un tumore!Da quel momento inizia un periodo estenuante fatto di consulti medici e corsie d'ospedale, che portano il giovane tranese a non poter più suonare né cantare.Un periodo buio, in cui le tante preghiere fatte sembravano non essere ascoltate, sovrastate dai tanti "come" e "perché", ma rimettendo la sua fiducia in Dio, alla fine di un percorso duro ma ricolmo di quella Pace che solo una fede genuina può dare, Nico ha potuto vedere la luce di una nuova alba.Ora Nico è ritornato a cantare per Dio, più forte e motivato di prima, e questa domenica, accompagnato da Franco Muggeo al piano e Daniele Lamarca al violoncello, non solo allieterà i presenti con il suo vasto repertorio canoro, ma presenterà anche il suo libro dall'eloquente titolo "Fidati di me".Frutto delle sensazioni provate e patite durante la malattia, il libro si propone di poter essere una valida testimonianza di fede per chi è alla ricerca di risposte riguardanti la fede, e un supporto per tutti coloro che stanno lottando o assistendo cari o parenti con simili patologie.La cittadinanza è invitata (per info, contattare la segreteria al 328 215 3414 o inviare una mail a info@pienovangelotrani.it)