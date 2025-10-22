“Io sono una missione”: a Trani la partita di calcio per la festa della Chiesa diocesana

Nell'ambito della festa della Chiesa diocesana, l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie propone un momento di fraternità e sport con l'incontro di calcio dal titolo "Io sono una missione". L'iniziativa, che si svolgerà mercoledì 22 ottobre alle ore 20.00 presso la Parrocchia Angeli Custodi di Trani, vedrà scendere in campo la rappresentativa del clero diocesano e la squadra dei Migrantes. L'appuntamento vuole essere un segno concreto di comunione e di amicizia, nel segno dello sport e del dialogo tra culture e vocazioni diverse, un'occasione per vivere insieme la gioia dell'appartenenza alla stessa Chiesa.