Isola ecologica, Amiu risponde alle accuse della consigliera Barresi

"Prendiamo atto, dalla lettura del secondo intervento della Consigliera Barresi, che dopo il suo primo (imprudente) comunicato e la nostra risposta in ordine alle attività svolte presso l'Isola Ecologica di via Finanzieri, ha approfondito, purtroppo con modesti risultati, lo studio della normativa di settore. Infatti l'articolo 193 comma 12 del Decreto Legislativo 152/2006 si riferisce esattamente alle operazioni di trasbordo in qualsiasi ambito e non limitatamente ai porti e agli scali ferroviari. Probabilmente la Barresi, che pur essendo neofita della materia ha la presunzione di giudicare il serio e prudente lavoro altrui, dopo una breve e superficiale consultazione ha trovato sul web (e mal interpretato) quella formulazione dell'articolo 193 comma 12 che non è mai entrata in vigore poiché il comma 12 dell'articolo 193 del Decreto 152/2006 ha una formulazione ben precisa che riportiamo in calce e la cui unica interpretazione possibile conferma la correttezza e la regolarità delle attività svolte da qualsiasi operatore del settore e da AMIU S.p.A. L'invito è a consultare la versione presente sulla Gazzetta Ufficiale per non incorrere ulteriori magre figure a cui si è esposta durante il contraddittorio a mezzo stampa"."Confermiamo infine che i cassoni nei quali viene conferita la frazione organica sono dotati di sistema di chiusura e a tenuta stagna. Rispetto a questo rinnoviamo l'invito rivolto alla Consigliera Barresi, e a chiunque intenda verificare la situazione, a recarsi presso l'Isola Ecologica di via Finanzieri 24 per avere conferma del fatto che i cassoni sono completi del sistema di chiusura e a tenuta stagna. Il fatto che non sempre siano chiusi dipende, come è facile comprendere, dalla necessità che il singolo cassone resti di volta in volta aperto durante le necessarie attività di conferimento. In conclusione in qualità di Amministratore Unico di AMIU S.p.A. respingo al mittente le accuse di cattiva gestione delle quali ci faremo una ragione a maggior ragione visto che provengono da una persona che pur non conoscendo la materia si avventura nell'esprimere giudizi lesivi dell'onorabilità di aziende e persone che agiscono con la massima correttezza".Art. 193, comma 12, nel testo attualmente vigente del Decreto Legislativo 152/2006«La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attivita' di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera l), purche' le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione».