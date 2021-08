Isola ecologica di via Gisotti: elevate contravvenzioni per conferimento rifiuti in orario di chiusura

Conferire rifiuti all'isola ecologica in orario di chiusura di quel presidio è reato: e così questa mattina una pattuglia della Polizia Locale ha multato una serie di utenti che portavano buste per la raccolta differenziata in via Gisotti ben prima delle 8.Le sanzioni sono state non poche, a testimonianza che quell'isola ecologica è di certo molto "gettonata", al centro di una zona popolatissima che la vede spesso in situazioni al limite del decoro urbano: ma il conferimento dei rifiuti avviene in parte anche in maniera irregolare, nel senso del "fuori orario". In molti, anche consiglieri comunali hanno comunque chiesto dei correttivi per il funzionamento di quella struttura mobile