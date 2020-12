Isola ecologica in tilt stamattina: in via Gisotti cumuli di rifiuti abbandonati

Più che un'isola ecologica sembra proprio una discarica a cielo aperto quella fotografata questa mattina in via Gisotti, nei pressi del campetto di basket: cumuli di rifiuti di ogni specie, gialli, verdi, lasciati dagli utenti dopo i quattro giorni di lock down da zona rossa comprensivi di cenone della vigilia, pacchi regalo, pranzo di Natale, festa di Santo Stefano e domenica d'ordinanza.Evidentemente il calendario di quella che viene chiamata raccolta differenziata porta a porta non ha fatto bene i conti con l'emergenza, nel senso dei quantitativi di rifiuti generati in questi giorni festivi; e dal canto loro gli utenti non hanno fatto i conti le giornate indicate per la raccolta, confidando appunto nella presenza delle isole ecologiche per poter conferire le buste riempite dai rifiuti, di certo differenziati per tipologie, negli appositi bidoni.C'è qualcosa che non ha funzionato, evidentemente, e gli operai dell'Amiu sono stati costretti ad un superlavoro per liberare l'area dai rifiuti lasciati in quel recinto (nelle altre isole ecologiche la situazione non è stata la stessa, anche se si è di certo registrato un maggior conferimento di rifiuti). E' chiaro che le componenti di questa situazione sono diverse, ed ognuno per il suo dovrebbe pensare a come risolverle per far si che non si verifichino più situazioni del genere.