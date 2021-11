Isola pedonale in piazza della Repubblica: installata la segnaletica

È ufficiale: come già annunciato ieri da Traniviva il tratto centrale di piazza della Repubblica rimarrà chiuso al traffico per tutto il periodo natalizio, fino al termine delle festività. Questa mattina è stata già predisposta dall'assessorato alla Polizia locale l'apposita segnaletica per regolamentare il traffico dei mezzi provenienti da via Cavour e corso Vittorio Emanuele. Il tratto di strada si trasformerà temporaneamente in isola pedonale e sarà occupato dall'allestimento botanico realizzato nell'ambito della manifestazione sulla sostenibilità ambientale organizzata dall'associazione Forme che ha riscosso alto gradimento dai visitatori.