Isole ecologiche mobili e info-point dalle ore 8 alle 13 dal lunedì al sabato

AMIU S.p.A. informa la cittadinanza che da lunedì 18 gennaio 2021 le isole ecologiche mobili in via Andria, Piazza Plebiscito, via Annibale Maria di Francia e via Gisotti osserveranno i seguenti orari di apertura: dalle ore 8 alle ore 13 dal lunedì al sabato. Al di fuori degli orari indicati ed in assenza di personale AMIU S.p.A. è severamente vietato conferire i rifiuti. Ogni violazione sarà sanzionata secondo la normativa vigente.Stessi orari di apertura al pubblico, dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13, per l'info-point di via Finanzieri n. 24 presso cui i cittadini hanno la possibilità di attivare servizi complementari connessi alla raccolta differenziata porta a porta come il servizio di ritiro dedicato (pannolini e pannoloni) e richiedere, per chi ancora non ha ricevuto il kit o in caso di furto o danneggiamento, tutte le attrezzature e le informazioni sul sistema di raccolta.Per informazioni è possibile contattare AMIU S.p.A. chiamando il Numero Verde 800.665155 dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13, scrivendo alla pagina Facebook di AMIU Trani o consultando il sito www.amiutrani.it.