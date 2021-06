Istituzione dell'ufficio scolastico agli studi della provincia Bat

«Il riconoscimento dell'identità scolastica della provincia di Barletta-Andria-Trani è un obiettivo importante per il nostro territorio». Debora Ciliento, consigliera regionale del PD, intende promuovere le azioni necessarie per l'istituzione, anche nella sesta provincia pugliese, dell'ufficio scolastico regionale ambito B.A.T. Si tratta dell'organo di amministrazione periferica dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione.«Avere a cuore la vita di bambini e dei ragazzi implica necessariamente la presenza e la cura dei luoghi e delle aree che interessano la loro crescita. Dopo l'Istituzione dell'Osservatorio regionale per i minori della regione Puglia, è necessario che le scuole della provincia B.A.T. siano identificate con il proprio territorio. La B.A.T. è una provincia ormai non più di giovane costituzione, eppure a oggi sconta ancora l'assenza di diversi uffici strategici per l'identità di un territorio.La costituzione dell'ufficio scolastico agli studi della provincia è, quindi, un tassello importante, grazie al quale si potranno istituire i relativi uffici e di conseguenza stabilire i nuovi codici meccanografici delle scuole del territorio.Per raggiungere questo ambizioso obiettivo è necessario un provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione che dovrà intervenire sul cambiamento del DM n 921 del 18/12/2014. In questa fase è importante che le istituzioni del territorio coordino iniziative che promuovano l'attività del Ministero: una mobilitazione corale, un processo di discussione e partecipazione che sia a un tempo espressione e fattore di coesione nella Provincia. Ascoltare il territorio, prima di tutto: studenti, dirigenti scolastici, docenti, partenariato sociale. Come sempre nella mia esperienza politica, farò di questo ascolto la risorsa primaria, la spinta per raggiungere un risultato storico per il nostro territorio.