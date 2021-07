Italia Campione d'Europa, esplode la gioia a Trani

11 foto Italia campione d'Europa: i festeggiamenti a Trani

Social Video 3 minuti Italia campione d'Europa: festeggiamenti a Trani

Italia è campione d'Europa: con il trionfo degli azzurri nella finale di Wembley contro l'Inghilterra dopo i calci di rigore, anche a Trani è esplosa la gioia dei tifosi riunitisi in piazza della Repubblica.La città è letteralmente esplosa come un vulcano pieno di energia: dopo un anno e mezzo di stadi chiusi, di sofferenze, di mancate condivisioni, dopo l'esclusione da un campionato del mondo di cui ancora non ci si riusciva a capacitare, tanta la voglia di festeggiare insieme, di sventolare bandiere che unissero squadre opposte in un unica e grande tifoseria. In tanti hanno deciso di seguire la finalissima nei locali dove sono stati allestiti maxi schermo rispettando le giuste distanze; tanti altri, invece, l'hanno seguita da casa magari davanti una pizza o una grigliata tra amici.In tutta Trani i festeggiamenti si sono protratti fino alle prime luci del mattino in Piazza della Repubblica, ma non sono mancati cortei lungo tutte le arterie cittadine, a partire dalla storica via Andria, centro di gravità di tutte le bandiere che da giorni sventolavano per tutto il quartiere. Diverse le pattuglie della Polizia locale in giro per la città a vigilare che tutto si svolgesse in totale sicurezza.