Italia in Comune in maggioranza, Solo con Trani: "Decisione adottata unilateralmente dal sindaco"

«La Politica ci regala sempre colpi di teatro, alcuni scontati, altri del tutto imprevedibili. L'ingresso del gruppo consiliare Italia in Comune nell'attuale maggioranza di Governo rappresenta un'operazione politicamente intelligente per i protagonisti che, eletti all'opposizione, si troveranno ad amministrare la Città in virtù di un accordo concluso con il Sindaco Bottaro»: lo dichiarano in una nota Antonio Loconte, Antonio Befano, Giuseppe Mastrototaro, Lucia de Mari di Solo con Trani.«Ad onor del vero, tuttavia, occorre informare la cittadinanza che la decisione di "aprire" le porte al gruppo consiliare di Italia in Comune è stata adottata unilateralmente dal Sindaco Amedeo Bottaro senza alcun confronto con le forze politiche che lo hanno supportato durante l'ultima campagna elettorale. Tale precisazione è necessaria alla luce delle affermazioni pubbliche del primo cittadino che ha più volte ribadito di aver assunto tale decisione di concerto con l'attuale maggioranza: il tavolo dei Segretari Politici, difatti, ha più volte espresso forti perplessità circa le modalità di ingresso del gruppo di opposizione all'interno della maggioranza, dubbi rimasti inascoltati. L'auspicio è che questa operazione politica possa essere funzionale all'amministrazione della Città e non si traduca in un boomerang per gli ultimi anni di questo Governo».