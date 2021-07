Italia-Inghilterra, l'enorme coppa del quartiere di via Andria in vista della finale di stasera

Un'enorme coppa realizzata con materiale di riciclo alta qualche metro a riprodurre quella originale in vista dell'attesissima finale di stasera Italia-Inghilterra. È la nuova e oramai ultima trovata del gruppo "Orgogliosi di essere via Andria", già noto a Trani per gli altri allestimenti, dalle bandierine ai festoni che hanno trasformato un intero quartiere in un tripudio di colori e donato area di festa in questo mese di campionato.Non porterà male prima di conoscere il risultato finale? Potrebbe chiosare qualche scaramantico. Tuttavia i residenti di via Andria con questo nuova iniziativa hanno voluto ribadire il proprio attaccamento alle tradizioni calcistiche e ad una intera nazione.