L'8 dicembre raccolta giochi nuovi per Il treno del sorriso

Anche quest'anno, come per i molteplici precedenti, per i volontari dell'associazione di clownterapia "IL TRENO DEL SORRISO" di Trani, la giornata della festa dell'immacolata corrisponde a quella dedicata alla raccolta di giochi nuovi destinati ai bambini ospiti del reparto oncoematologico pediatrico del Policlinico di Bari e di altri reparti pediatrici presso altre strutture ospedaliere.Li troverete, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, presso il Centro Polivalente Villa Guastamacchia (Via Sant'Annibale Maria di Francia n.41 – Trani).