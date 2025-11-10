Seggiolone
L’Albero del Sorriso dona seggioloni pediatrici all’ospedale di Barletta

Un gesto di solidarietà e vicinanza ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria grazie alla raccolta fondi dei clown volontari dell’associazione

Trani - lunedì 10 novembre 2025 14.00
ll gruppo di clownterapia "L'Albero del Sorriso", appartenente all'Associazione di Promozione Sociale "L'Albero della Vita", annuncia la prossima consegna di seggioloni pediatrici al reparto di Pediatria dell'Ospedale Mons. Dimiccoli di Barletta la quale avverrà mercoledì 12 novembre 2025 alle ore 12.

La donazione, frutto di una raccolta fondi promossa dai volontari dell'associazione,
rappresenta un gesto concreto di vicinanza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, oltre che un segno di gratitudine nei confronti del personale sanitario che ogni giorno si prende cura dei bambini con dedizione e professionalità.

Attivo da anni sul territorio delle province di Barletta-Andria-Trani e Bari, L'Albero del Sorriso porta la clownterapia in contesti di fragilità quali ospedali, case di riposo, case famiglia, centri di riabilitazione e strutture socio-sanitarie. La missione del gruppo è semplice ma profonda: donare sorrisi, ascolto e calore umano a chi vive momenti difficili, ricordando che — come amano dire i clown volontari — "il clown si prende cura dell'anima delle persone".

La consegna ufficiale dei seggioloni pediatrici si terrà presso il reparto di Pediatria dell'Ospedale Mons. Dimiccoli di Barletta mercoledì 12 novembre 2025 alle ore 12, alla presenza dei rappresentanti dell'associazione, del personale medico e infermieristico e della Direzione Sanitaria.

Con questa iniziativa, L'Albero del Sorriso rinnova il proprio impegno nel promuovere una cultura della solidarietà e dell'empatia, confermando la volontà di essere accanto a chi più ha bisogno — con il potere gentile di un sorriso.
