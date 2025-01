L'AMET S.p.A. presenta un nuovo progetto per il potenziamento della rete di media tensione, grazie al PNRR

Trani, gennaio 2025 – L'AMET S.p.A. ha annunciato la presentazione di un ambizioso progetto con la partecipazione ad un bando che prevede significativi investimenti per il potenziamento della rete di distribuzione di energia elettrica in città, finanziato attraverso le misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).Con una cifra totale di circa 10.000.000 di euro, gli interventi pianificati mirano ad aumentare la capacità e la potenza della rete di media tensione, con un incremento complessivo di 43.300 kW, che si aggiungeranno alla capacità elettrica già esistente. Il progetto, che interesserà numerose aree strategiche della rete, si focalizzerà principalmente sul potenziamento delle linee in media tensione, con la sostituzione di cavi in alluminio di maggiore sezione su circa 22 km di tratto.Oltre al rinnovo infrastrutturale, sono previsti anche l'ampliamento della rete con la realizzazione di 13 nuove cabine MT/BT, ciascuna dotata di un trasformatore da 400kVA, l'installazione di nuovi feeder per migliorare la distribuzione nelle aree urbane, nonché la sostituzione di trasformatori esistenti. In totale, il progetto prevede la realizzazione di 100 nuove cabine secondarie, per supportare l'ingresso di nuove utenze. Saranno inoltre aggiornati i quadri di media tensione su 52 cabine, con l'inserimento di nuovi scomparti MT motorizzati e telecomandabili.Un altro aspetto innovativo riguarda il potenziamento della rete rurale, con l'introduzione di 14 nuovi sistemi IMS da palo telecomandati, che garantiranno un controllo più preciso e tempestivo sulle linee. Grazie a questi interventi, sarà anche migliorato il sistema di supervisione della rete di distribuzione, riducendo i tempi di intervento in caso di guasti e permettendo un monitoraggio continuo e dettagliato dello stato della rete.– dichiarano dal Consiglio di Amministrazione di AMET S.p.a. -AMET S.p.A. conferma il suo impegno a garantire un futuro sostenibile e resiliente, investendo in infrastrutture moderne e funzionali, al servizio della comunità e delle imprese di Trani".