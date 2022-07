L'artista molfettese Raffaele Ferrero a Trani con la mostra "Nuove Trame"

Dopo aver incantato il pubblico molfettese con la sua mostra nel 2020, l'artista Raffaele Ferrero torna a condividere le proprie opere in quel di Trani.A partire da sabato 9 luglio, con inaugurazione alle ore 19:30, sarà possibile fruire delle sue realizzazioni nella galleria d'arte Michelangiolo in via Giovanni Bovio 186, con orari settimanali 17:30 - 20:30 dal lunedì al venerdì e in doppio turno 10:30 - 12:30 / 17:30 - 20:30 sabato e domenica. La mostra sarà visitabile fino al 24 luglio.L'obiettivo è sempre quello di far passare il proprio messaggio attraverso forme e colori, non a caso questa rassegna è intitolata "Nuove Trame", quasi come segno di continuità rispetto al passato pur nell'ottica di un processo di cambiamento che tocca inevitabilmente tutti gli artisti.E dunque non ci si dovrà stupire di vedere ancora una volta forme astratte, con paesaggi caratterizzati dalla fusione di frammenti geometrici che sono pensati in modo tale da creare un'armonia complessiva, quasi a voler mostrare l'equilibrio globale che sta alla base del mondo.Anche in questa circostanza le sue trame luminose saranno in grado di creare giochi di ombre e luci in cui l'osservatore potrà riflettere i propri pensieri e la propria visione del mondo.