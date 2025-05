L'Asl Bat premiata a Milano per l'innovazione digitale nella sanità

Si è tenuta a Milano, il 22 maggio 2025, presso il Politecnico di Milano School of MANAGEMENT la premiazione per l'Innovazione Digitale in Sanità, rivolto alle realtà che hanno mostrato capacità di utilizzare le tecnologie digitali come leva di innovazione e miglioramento. ASL BT, presente alla cerimonia con il dott. Ivan Viggiano, Direttore Amministrativo e l'Ing. Lorena Di Salvia, Dirigente Analista Informatico, in servizio presso la UOSVD ICT la cui Responsabile è la Dott.ssa Maria Cammarrota, hanno ricevuto l'Attestato di Menzione per il progetto regionale "Stima di tracciabilità dei tempi chirurgici", approvato con D.G.R. n. 688 del 20/06/2022 che afferisce alla Missione 6 Componente 2.1.1 del PNRR.



Il progetto fortemente sostenuto dalla Direzione Strategica, è realizzato sui 17 ospedali classificati DEA nella rete ospedaliera della Regione Puglia, consente sia il tracciamento dei tempi chirurgici la registrazione e il monitoraggio nelle diverse fasi di un intervento chirurgico al fine di valutare l'efficienza operativa, identificare aree di miglioramento, ridurre le liste di attesa ed ottimizzare la pianificazione delle risorse.



All'evento ha preso parte anche il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, Dott. Vito Montanaro, che ha espresso vivo apprezzamento per il progetto regionale che è coordinato dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie della Regione Puglia e di cui ASL BT è capofila regionale.