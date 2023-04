L'associazione ArkadiHub presenta un corso di musica elettronica

Se sei un appassionato di musica elettronica e desideri imparare o approfondire le tue conoscenze nel campo della produzione musicale digitale, l'Associazione Culturale ArkadiHub ti offre l'opportunità di partecipare ad un laboratorio dedicato alla musica elettronica che si terrà a fine aprile.Questo laboratorio offre un'esperienza immersiva in un mondo sonoro di sintetizzatori, drum machine e effetti sonori. Durante il corso, imparerai a utilizzare software di produzione musicale professionali e le tecniche di registrazione e di editing, in modo da creare la tua musica elettronica unica.Il laboratorio è aperto a musicisti di tutti i livelli di esperienza, dai principianti ai professionisti. Durante il corso, lavorerai con software di produzione musicale, imparerai le basi della sintesi sonora e delle tecniche di campionamento, creerai le tue tracce e utilizzerai gli effetti sonori per creare un'esperienza sonora unica.Il corso sarà tenuto da Mario Gagliardi, producer e beatmaker dal 2014 di musica Urban (nello specifico Hip Hop/Trap e Reggaeton) , il quale ha realizzato diversi album con collaborazioni nel panorama musicale locale. Il laboratorio avrà cadenza mono settimanale per 2 ore a lezione e si svilupperà attraverso delle lezioni frontali e sarà a numero chiuso.Inoltre, il laboratorio è anche un'opportunità per incontrare altri musicisti appassionati di musica elettronica e condividere la tua passione con loro.Il corso si terrà presso l'Associazione Culturale ArkadiHub, in via Nigrò n° 6, fine aprile. Le iscrizioni sono aperte da oggi. Non perdere l'occasione di imparare a creare la tua musica elettronica e di immergerti in un mondo sonoro unico. Iscriviti al laboratorio di musica elettronica oggi stesso e scopri come la tua passione per la musica può diventare una professione!