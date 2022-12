L'associazione "Falchi Trani" organizza la prima edizione de La Magia del Natale

Trani si appresta ad ospitare la prima edizione del "La Magia del Natale", nei giorni 16 e 17 dicembre. L'iniziativa è proposta dall'Associazione "Falchi Trani" ed è curata dal presidente Pasquadibisceglie Vincenzo e vice presidente Lapegna Luca. Babbo Natale prende casa presso Villa di Cugno in via SP 30, numero 19 a Trani.Il Babbo arriverà in slitta nel pomeriggio di venerdì 16 dicembre 2022 dalle ore 17.30. L'omone con la folta barba bianca lo troverete in Villa di Cugno, dove è stata allestita la stanza per accogliere grandi e piccini che vorranno incontrarlo. All'ingresso i più piccoli potranno scrivere la loro letterina e durante tutto l'evento verranno organizzati anche spettacoli di giocoleria, magia e bolle di sapone, il tutto con un ticket di ingresso che servirà all'Assciazione per sostenere le spese.Non manchernno le Elfette di compagnia e sarà organizzato un momento di lettura animata con il sorprendente e strepitoso Enzo nonché gestore di Libreria Miranfù, il tutto in un atmosfera di luminare e bancarelle.