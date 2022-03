L'emozionante omaggio del Roma Club Trani ad Alessandro Mosca

Più che un omaggio è una carezza al cuore quella che giunge dal Roma Club di Trani nei confronti della famiglia di Alessandro Mosca, il quattordicenne di Corato che l'1 dicembre dell'anno scorso si è tolto la vita precipitando da una finestra del liceo Tedone di Ruvo. Ora a distanza di più di tre mesi da quel terribile ed inspiegabile gesto, il Roma Club di Trani, in trasferta domenica scorsa a Roma per il derby Roma-Lazio che ha visto la vittoria della prima per 3-0, ha deciso di ricordare Alessandro, da sempre un tifoso sfegatato dei giallorossi. Prima una lettera, poi una sciarpa ed infine una targa donati a papà Nicola accompagnato dall'altro figlio Francesco e mamma Laura. Il Club ha anche realizzato un enorme striscione e un video ricco di emozione ( qui per visualizzarlo ) che racconta questo viaggio speciale in memoria di Alessandro.