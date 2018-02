L'ingegner Stasi ancora diviso tra Trani e Gravina fino a fine mese

Anno nuovo, dirigenti vecchi. O, meglio, dirigenti ancora in prestito. La giunta comunale in accordo con il Comune di Gravina di Puglia ha approvato un nuovo schema di convenzione per l'utilizzo condiviso dell'ingegner Michele Stasi, dirigente dell'Area Urbanistica del Comune di Trani.Si tratta di un'assegnazione temporanea e parziale per la durata di un mese, con due accessi settimanali presso il Comune di Trani nelle giornate del mercoledì e venerdì, a partire dal 2 febbraio.Il "viavai" dei dirigenti in prestito va avanti da oramai due anni. Lo scorso anno, Stasi, assunto a tempo determinato presso il Comune di Gravina, aveva persino chiesto l'aspettativa al Comune di Trani per adempiere il suo incarico nel comune murgiano. Per questo motivo al suo posto era subentrato Vincenzo Turturro, dirigente di ruolo a tempo pieno e indeterminato nel Comune di Giovinazzo. A termine dell'aspettativa, il sindaco Bottaro e il sindaco di Gravina, Alessio Valente, giunsero all'accordo dell'utilizzo condiviso dell'ingegnere valido fino alla fine del 2017 proprio per assicurare continuità del lavoro svolto fino a quel momento.Con il nuovo anno la situazione dell'area Urbanistica non si è sbloccata e il sindaco sembra non voglia proprio rinunciare ad un risorsa preziosa quale l'ingegner Stasi. Da qui appunto il rinnovo dello schema di convenzione per il mese di febbraio. L'ingegnere, quindi, dovrà dividersi tra i due Comuni in attesa di una nuova nomina che possa garantire un servizio a tempo pieno presso l'Ente.Una tegola per l'Amministrazione che sta faticosamente rilanciando la macchina comunale, come testimonia il piano assunzionale per il triennio 2016-2018 e che prevede l'inserimento di 23 unità lavorative per fronteggiare una carenza di personale sottolineata dai numeri visto che, in base agli attuali parametri, Trani è decisamente al di sotto dei parametri minimi che prevedono 1 dipendente comunale ogni 156 abitanti. L'amministrazione, suo malgrado, è impegnata a ricercare la strada più breve per individuare il successore di Stasi.