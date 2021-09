Un invito speciale di Gigi di Alessio: «Vi aspetto nella meravigliosa Trani!»

Sarà Gigi D'Alessio l'ultima guest star canora di questa estate tranese e in particolare della rassegna "Fuori Museo" organizzata dalla Fondazione Seca."Vi aspetto il 10 settembre dalla meravigliosa città di Trani", ci dice in un video Gigi D'Alessio sorridente, visibilmente entusiasta all'idea di esibirsi nella nostra città.Che Trani sia meravigliosa è un fatto riconosciuto dai tanti, prestigiosi artisti che hanno animato le serate di questa estate tranese, sia di quelli che che vi erano giàstati che di quanti vi son giunti per la prima volta. Certo, esibirsi in una scenografia come quella di piazza Duomo, tra il mare il castello, la Cattedrale e palazzi antichi non è frequentissimo per degli artisti.Che poi ci siano dei giornalisti che dissentano dall'utilizzo di questi luoghi come location di spettacoli e sparino a zero su tali scelte è espressione di una libertà di opinione: ma l'Italia è questa, bella quasi ovunque. e il connubio delle arti, fatto con criterio è una esaltazione di questa bellezza.Che godranno il 10 settembre anche Gigi D'Alessio e i suoi tanti fans, tranesi o di altre città.L'ultimo appuntamento della stagione in piazza Duomo vedrà protagonista l'attore Enrico Brignano.