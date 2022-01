L'isola che non c'è più: ma in via Gisotti si continua a portare rifiuti

Che i cestini servano per buttare la busta delle patatine o la bottiglietta consumata per strada dovrebbero saperlo tutti: eppure , nonostante l'assenza - più volte e da settimane preannunciata su questa e su tutte le testate locali della città - delle transenne dei camion degli operatori ecologici e soprattutto dei grandi bidoni, tantissime persone da questa mattina molto presto hanno conferito i loro rifiuti senza porsi nessun problema.Gli operatori dell'AMIU hanno già riempito diversi mezzi di raccolta, nonostante la presenza di operatori della polizia locale, arrivate lì per presidio e repressione con multe da questa mattina, e di molti residenti e operatori commerciali che da mesi si sono battuti per la eliminazione dell'isola ecologica.Le motivazioni della richiesta di abolizione dell'isola erano soprattutto dovute ai disordini di traffico che ogni mattina venivano a crearsi, in un quartiere con innumerevoli attività commerciali che finivano per essere danneggiate da siffatta situazione; ma anche a causa dei cumuli di immondizia che si venivano spesso a creare anche al di là dei giorni e degli orari previsti.Non contenti della insufficienza dei cestini per i conferimenti minimi, qualcuno si è persino preso la briga di scassinare il bidoncino destinato alle deiezioni canine per buttarvi la propria spazzatura.