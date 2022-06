L'istituto Aldo Moro premia anche gli adulti tornati sui banchi

L'istituto "Aldo Moro" rilancia e raddoppia sulla formazione. Più competenze per tutti. Per gli alunni e per gli adulti rientrati nel percorso scolastico serale. Nell'anno che sta per concludersi, la scuola secondaria tranese ha messo in campo una serie di progetti per fronteggiare gli effetti prodotti dal covid sia sugli studenti che sulle persone escluse dal mercato del lavoro. Una strategia realizzata grazie alle risorse dei fondi strutturali europei che ha consentito, da un lato di consolidare le conoscenze di base degli studenti, dall'altro di potenziare le abilità degli adulti che vogliono recuperare gli anni persi e reinserirsi con un curriculum più ricco nel settore occupazionale. È il caso, ad esempio, dei partecipanti al corso del Pon "Le competenze per tutti" terminato mercoledì 8 giugno con l'evento finale aperto a studenti e famiglie. Due gli attestati consegnanti ai corsisti. Il primo che dimostra la partecipazione a uno dei cinque moduli del Pon, il secondo che riconosce il possesso delle competenze informatiche acquisite.«L'Eipass Basic è una certificazione rilasciata da un ente esterno che consentirà a quanti lo hanno ricevuto di affacciarsi nel mondo del lavoro con un titolo in più oltre al diploma», osserva il Dirigente scolastico, professor Michele Buonvino. Stesso discorso per il modulo di inglese "Nice to Meet You 2" finalizzato al conseguimento del certificato Cambridge English B1 Preliminary. «Oggi l'inglese e l'informatica sono due competenze indispensabili per chi bussa alla porta delle imprese e della pubblica amministrazione», aggiunge il preside. Più centrati sul consolidamento delle competenze gli altri tre progetti del Pon. Il laboratorio la "Matematica per tutti" partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano ha avviato una riflessione finalizzata alla generalizzazione attraverso un modello matematico. "La Scienza per la salute dell'uomo e la sostenibilità ambientale" è stato invece il corso dedicato a quanti puntavano non solo a rafforzare le conoscenze chimiche e biologiche ma a maturare una nuova sensibilità ambientale. Chi più della scienza può aiutare a comprendere le problematiche ambientali? E chi se non le stesse problematiche possono essere da stimolo per lo studio delle scienze? I progetti Pon si confermano dunque uno strumento centrale per formare cittadini sempre più competenti e consapevoli.