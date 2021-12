L’istituto "Cosmai" alla 11^ edizione del Festival internazionale di cinema per ragazzi di Vittorio Veneto

Le classi terza e quarta dell'indirizzo audiovisivo dell'IISS "Cosmai" di Bisceglie - Trani, nell'ambito delle attività di PCTO guidate dai docenti referenti prof. Nino Caputo e prof. Luca Vessio, stanno partecipando attivamente al VVFILMF, rassegna cinematografica per ragazzi diretta da Elisa Marchesini e organizzata dalla associazione "400 colpi", che, da anni, è presente nel panorama nazionale con film, incontri con gli autori e ospiti speciali i quali concorrono a coinvolgere giovani e studenti in un viaggio alla scoperta della settima arte.I film in concorso, suddivisi per fasce d'età, sono visionati e votati da una giuria composta da quasi 600 studenti provenienti da tutta Italia e 2.500 cinefili accreditati che seguono il concorso dal web, oltre ad una qualificata giuria di addetti ai lavori presieduta dal regista Cristiano Bortone. Tredici i film in concorso, tra i quali segnaliamo la pellicola Sassiwood, girata interamente a Matera dal regista Antonio Andrisani, già vincitore, nel 2014, del prestigioso premio "Globo d'oro" per i cortometraggi.In tale ambito, grazie ad un accordo fortemente voluto dal Dirigente Scolastico, prof. Vito Amatulli, e dai docenti del "Cosmai" con lo staff del Festival, la città di Trani sarà omaggiata, all'interno della serata finale di premiazione dei film, attraverso un video, realizzato dai ragazzi dell'Istituto. Nel video verranno presentati i vari set cinematografici, che hanno visto la città, nel corso degli anni, location privilegiata di importanti produzioni. Registi come Lina Wertmüller, Giuseppe Tornatore e la stessa Sophia Loren, diretta dal figlio Edoardo Ponti, nel film La vita davanti a sé, celebrano un felice connubio fra Trani e il cinema. Vi aspettiamo, dunque, sul web, per la serata finale di premiazione, che si terrà l'11 dicembre, a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso.