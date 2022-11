L'Istituto Sergio Cosmai aderisce alle due campagne #ioleggoperché e Libriamoci

L'Istituto di Istruzione Superiore "Sergio Cosmai", aderisce, anche quest'anno scolastico, alle due campagne nazionali di #ioleggoperché, promossa da Associazione Italiana Editori e Libriamoci. Giornata di letture nelle scuole, promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione e supportate dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Maura Iannelli.Nella settimana dal 5 al 13 novembre 2022 è possibile donare, grazie all'iniziativa #ioleggoperché, un libro alla nostra Istituzione scolastica recandosi in una delle librerie gemellate della città di Bisceglie: " Vecchie Segherie Mastrototaro" e " Prendi Luna Book & More"; e di Trani, ossia le librerie " Luna di Sabbia Ubik Trani" e "Mondadori Bookstore". Con i libri è possibile costruire il mondo del futuro!A partire dal 14 e sino al 19 novembre, per tutta la settimana, si terrà a scuola l'iniziativa Libriamoci: docenti, studenti e lettori esperti si dedicheranno alla lettura ad alta voce di brani scelti dei libri più amati, stimolando emozioni e riflessioni, in un clima scolastico di dialogo e confronto.L'attività di lettura scelta, in linea con le finalità del progetto nazionale dal titolo "Se leggi sei forte!" e Storie di libri, storie di vita". Storie e personaggi che lasciano il segno, in cui le ragazze e i ragazzi possano riconoscersi e riscoprirsi. Grandi esempi di donne e di uomini per affrontare anche importanti temi: dall'educazione sentimentale alla fatica di essere giovani nel mondo odierno, dal desiderio di libertà al diritto alla pace per tutti contro la guerra, dall'affermazione della propria identità alla lotta alla violenza di genere e tanti altri.L'obiettivo, come riferito dalla referente della Biblioteca scolastica, prof.ssa Antonella Paganelli, è anche quello di favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio librario presente nella Biblioteca d'Istituto, che fornirà i libri richiesti e che, si spera, possa arricchirsi con nuove donazioni da parte di tutta la cittadinanza.