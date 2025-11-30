L'Unità Operativa Oculistica Trani-Bisceglie con il dottor Attimonelli ospite del Rotary Club Castelli Svevi

L'entusiasmo e la partecipazione attenta del pubblico sono la migliore conferma della validità di serate come questa, che uniscono informazione medica di alta qualità e accessibilità per tutti i cittadini

Un caloroso successo di pubblico ha caratterizzato il recente incontro organizzato dal Rotary Club Andria Castelli Svevi sul tema cruciale della salute oculare: Maculopatia e Cataratta.L'evento, presentato dal presidente del Rotary Castelli Svevi, dottor Michele Tucci, ha richiamato l'attenzione della comunità, confermando la necessità di informazione specialistica su patologie che impattano significativamente sulla qualità della vita.La serata, guidata magistralmente dal dott. Pasquale Attimonelli, Dirigente responsabile dell'Unità Operativa Oculistica Bisceglie-Trani, si è distinta non solo per la chiarezza espositiva, ma anche per l'evidenza data alle più recenti innovazioni terapeutiche e chirurgiche, offrendo ai partecipanti una panoramica ottimistica sulle possibilità di cura attuali e che fa dell'Asl Bt, una delle aziende sanitarie nazionali, che più ha puntato nel corso degli ultimi anni, sulle più moderne apparecchiature e tecniche all'avanguardia.La chiusura dei lavori ha confermato anche l'importanza della diagnosi precoce e dei controlli periodici, in particolare dopo i 50 anni. Il successo dell'iniziativa, sottolinea il ruolo cruciale che le associazioni possono avere nel promuovere la salute e nel divulgare la conoscenza scientifica.