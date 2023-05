La “BaldasSound Orchestra” suona per Santa Rita

Si terrà domani, giovedì 25 maggio 2023 alle ore 20.00, presso il sagrato della chiesa di San Giovanni a Trani, un concerto a cura degli alunni della "BaldasSound Orchestra" diretta dal Maestro Alessandro Giusto, l'orchestra della scuola secondaria di I grado "Gen. E. Baldassarre". Si rinnova con autentico e fresco entusiasmo il sodalizio stretto già lo scorso anno in tale occasione tra la Pia Unione Primaria "Santa Rita" – Trani e la scuola media Baldassarre diretta dal Dirigente Scolastico dott. Marco Galiano. Un bis rinviato sabato scorso a causa della pioggia e recuperato, appunto, domani sera.I giovani talenti della scuola, preparati dai docenti Alessandro Giusto, Giulia Marzano, Katia Asciano, si esibiranno sulle note di un repertorio particolare e variegato che spazierà dal classico al contemporaneo, in un evento del tutto originale organizzato in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Santa Rita e realizzato grazie al contributo del Comune di Trani.Cresce, col passare degli anni, il tasso di qualità dell'orchestra della Baldassarre, con ragazzi appassionati e motivati, che si stanno facendo apprezzare anche al di fuori del "recinto" scolastico e la cooperazione con realtà di associazioni del territorio ne è una testimonianza.Una serata da non perdere dunque, quella di domani, che apre, di fatto, la stagione degli eventi all'aperto della nostra Trani.