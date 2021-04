La Bat come Roma: record di tessere per Fratelli d'Italia. L'orgoglio di Raimondo Lima

A Roma come nella Bat: il record di tesseramenti per Fratelli d'Italia, salutato con grande soddisfazione dai vertici del partito, vede sul "podio" le province di Roma e quella di Barletta-Andria -Trani: il dato viene riportato in un lancio dell'agenzia di stampa Adn Kronos, e il tranese Raimondo Lima che è membro della direzione nazionale di FdI ne sottolinea l'importanza. Con orgoglio.L'agenzia commentava appunto il dato dei sondaggi in Italia, sottolineando "il caso di Fdi che oltre a crescere nei sondaggi, ha allargato la platea degli iscritti". Dal 2019 al 2020 le iscrizioni al partito sono triplicate, passando da 44.000 a 130.000 tessere e di queste oltre 50.000 sono state fatte on line. A Barletta-Andria-Trani e nella provincia di Roma si sono registrati i risultati migliori, con un robusto incremento dei tesseramenti: nella sesta provincia si è giunti praticamente a quota 2000 tesseramenti, raddoppiando rispetto al 2019.E Raimondo Lima sottolinea: "A fine 2020 la nostra provincia è risultata prima in Italia per numero di tesserati. Stessa provincia (la nostra) che alle politiche di tre anni fa ha registrato le percentuali più alte della Regione. E visto che la notizia, che già conoscevamo, è oramai di dominio pubblico, permettete un pizzico di orgoglio".