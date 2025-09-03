La Chiesa diocesana in festa: Michele e Francesco Paolo verso il sacerdozio

L'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo ha comunicato che, in data 8 novembre 2025, nella Cattedrale di Trani, alle ore 16.00, durante una solenne concelebrazione eucaristica , i diaconi Michele Pio Castagnaro e Francesco Paolo Pellizzieri saranno ordinati presbiteri.Michele Pio Castagnaro è nato a San Giovanni Rotondo il 28 marzo 1998. Cresciuto nella parrocchia Buon Pastore di Barletta, attualmente presta servizio come collaboratore parrocchiale nella parrocchia Spirito Santo di Trani.Ha compiuto l'intero percorso formativo presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese "Pio XI" di Molfetta, frequentando l'anno propedeutico e i sei anni di formazione. Ha conseguito il Baccellierato in Sacra Teologia presso la Facoltà Teologica Pugliese – Istituto Regina Apuliae di Molfetta. Dal 1° settembre è collaboratore parrocchiale della parrocchia Spirito Santo in Trani e anche presso l'Ufficio amministrativo diocesano.Francesco Paolo Pellizzieri è nato a Barletta il 22 aprile 1998 e proviene dalla parrocchia Sant'Andrea Apostolo. Dopo aver frequentato il Liceo Psico-Pedagogico di Trani e conseguito la maturità, ha intrapreso il cammino verso il sacerdozio presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese "Pio XI" di Molfetta, dove ha svolto gli studi teologici.Il suo servizio pastorale lo ha visto impegnato dapprima come collaboratore nella parrocchia Beata Maria Vergine di Loreto, poi nella parrocchia Santa Chiara di Trani. Dal 1° settembre è collaboratore parrocchiale nella parrocchia Santissimi Matteo e Nicolò.