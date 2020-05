La consigliera Cinquepalmi lascia il movimento Trani a Capo

In data odierna ho comunicato di essere uscita dal Movimento Trani#ACapo dichiarandomi indipendente. La decisione è maturata dal fatto che un Movimento così piccolo che comunque esprime ben due Consiglieri, non riesce più a comunicare neppure agli stessi Consiglieri quali siano le prospettive future.Questa situazione di incertezza sommata ad alcuni fattori che mi hanno lasciata perplessa, come le esternazioni all'ultimo Consiglio Comunale, impongono la mia decisione netta e perentoria.Il ragionamento è squisitamente politico e non personale. Resta il fatto che comincerò a valutare come sviluppare l'attività politica che in questi anni è stata intensa. Ringrazio il Movimento Trani#ACapo ribadendo che la mia decisione è scevra da polemiche.