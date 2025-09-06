La cultura unisce Trani, grazie al "Trilogy Tour"

La prima tappa delha rappresentato molto più di una semplice presentazione letteraria: è stata la dimostrazione che esiste una comunità viva, attenta e desiderosa di accogliere la cultura in tutte le sue forme e declinazioni.In un momento storico in cui sembra sempre più difficile trovare spazi e tempo per incontrarsi, per ascoltare e per condividere, noi ci siamo riusciti. Una piazza si è trasformata in un salotto culturale aperto a tutti, senza cancelli e senza barriere, capace di unire riflessione, emozione e partecipazione.A guidare e presentare la serata è stata, insegnante, scrittrice e imprenditrice, che con la sua passione per la cultura e il suo impegno civile ha reso possibile questo incontro e ne ha scandito i momenti più intensi.Protagonista della tappa, lo scrittore, con il suo libro La trilogia del male, ha condotto il pubblico in un viaggio profondo tra storia, memoria e coscienza collettiva. Un racconto che, pur partendo dal passato, ci parla con forza del presente, ricordandoci che la violenza, le dittature e le persecuzioni non appartengono solo ai libri di storia, ma continuano a riaffacciarsi nei nostri giorni.Non è mancato un pensiero profondo e necessario verso la tragedia che oggi attraversa la Palestina. Perché la cultura non è mai un esercizio sterile: è sguardo sul mondo, è impegno civile, è capacità di leggere la sofferenza degli altri e trasformarla in responsabilità collettiva.Un ringraziamento speciale va ai ragazzi del Bar Macrè, che hanno saputo trasformare la loro piazza in un luogo di incontro e di bellezza, e all'Archivio di Stato di Trani, che con il suo patrocinio ha onorato e impreziosito questo evento, testimoniando ancora una volta quanto la cultura possa e debba essere patrimonio condiviso.La grande partecipazione di pubblico conferma che quando la cultura è autentica, libera e accessibile, le persone rispondono con entusiasmo e gratitudine. Ilè solo all'inizio: la sua forza è nell'incontro, nella parola che illumina, nell'urgenza di costruire comunità.Un successo che non è un punto di arrivo, ma la prova che Trani e la sua gente hanno fame di bellezza, di verità e di coraggio.