"E' giusto affidare la gestione della Darsena di Trani a gente competente"

Social Video 1 minuto La darsena comunale di Trani, dibattito aperto

Il dibattito politico e non sullo stato sulla, sul suo destino e sull'importanza prospettica che ha nell'ambito del turismo cittadino, si è riacceso improvvisamente in questi ultimi giorni, sul tema, a margine dell'incontro di presentazione delle attività promozionali del DUC (Distretto Unico del Commercio) che si è tenuto lo scorso 17 febbraio in Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio", è intervenutoche del DUC è manager. "Oggi la darsena, non dico che sia in stato di abbandono, ma ha bisogno di molta manutenzione (finalizzati) ai servizi di qualità, che sono tanti, da dare ai diportisti . Oggi siamo abbastanza indietro - ha detto Landriscina - quindi secondo me è giusto che la gestione sia affidata a gente competente. La darsena si deve inserire in un percorso turistico della città che deve vedere il porto come una base logistica necessaria".