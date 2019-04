La De Amicis presente alle gare nazionali di robotica 2019

Continua l'avventura degli alunni della scuola De Amicis, delle classi quarte e quinte, che preparati dai docenti Felice Mansi, Lucia Pia Canaletti e Silvia Bruni, parteciperanno alle gare nazionali di robotica "Le gare si disputeranno nei giorni 11 e 12 aprile in Toscana, a San Giovanni Valdarno. Le nostre 2 squadre "SPACE.0" e "MAGIA ROBOTICA" hanno già ottenuto un buon successo superando le selezioni regionali tenutesi a Bari il giorno 8 marzo 2019, confrontandosi nella categoria "Novis" con squadre composte da ragazzi delle scuole secondarie.Domani saranno gli alunni più piccoli della Puglia a gareggiare con le squadre provenienti da tutta l'Italia per contendersi il titolo dinella categoria "I nostri alunni hanno preparato uno spettacolo di coreografie, danze e proiezioni in cui i bambini e i robot si esibiscono e dialogano in modo sincronizzato. Hanno imparato a programmare i software dei robot scribbler ed EV3. Hanno maturato soft skills e competenze tecniche sostanziali nel campo della robotica.Questa esperienza è un ulteriore passo avanti nel percorso che il 1°C.D. "De Amicis" di Trani ha avviato nel 2014 aderendo alla Rete nazionale di Robotica e poi alla Rete regionale, nonché preparando e facendo partecipare ogni anno gli alunni ad esperienze finalizzate al conseguimento di competenze culturali, allo sviluppo dei talenti ed alla promozione del successo formativo.Il 1° C.D. "De Amicisdi Trani ringrazia i docenti del progetto che gratuitamente, con entusiasmo e grande professionalità hanno preparato gli alunni per le gare nonché le nostre famiglie che, come sempre, sono presenti, vicine e collaborative.La scuola ringrazia altresì l'Associazione XIAO-YAN, la società FOCUS INTERNATIONAL "SUPERGA" e la "TURENUM" PRO LOCO TRANI per aver contribuito fattivamente all'attuazione di questo progetto scolastico nonché alla realizzazione dei piccoli grandi sogni dei nostri alunni.