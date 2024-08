La dottoressa Albrizio nominata dirigente responsabile del Coordinamento attività di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di vita aperti e confinati

Tre donne e due uomini stamattina hanno firmato il contratto che dal 16 agosto darà loro nuovi importanti compiti di responsabilità: "per tutti si tratta di un momento importante di riconoscimento del lavoro che hanno svolto fino a questo momento - dice Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale della Asl Bt - ma anche di un rilancio per i servizi che andranno a gestire e coordinare". Tra di loro c'è la dottoressa di Trani Patrizia Albrizio, nominata dirigente responsabile della unità operativa semplice di Coordinamento attività di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di vita aperti e confinati. Dirigente medico del servizio di igiene di Trani e Barletta, la dottoressa Albrizio è componente del Nucleo Ispettivo per attività di monitoraggio e controllo dei centri di accoglienza straordinari dei migranti richiedenti protezione internazionale attivi sul territorio provinciale. Ha ricevuto diversi encomi per il lavoro svolto durante l'emergenza Covid-19 e per le attività svolte a tutela della salute e a sostegno della prevenzione. È stata premiata come Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2022.